Feira do Livro de Joinville busca aliar foco educacional com perfil pop

25/01/2017

Mais do que transferir a data de realização, passando de abril para junho (de 8 a 18), a Feira do Livro de Joinville mostrará um perfil diferente em 2017, e ele é pop. O novo traço foi uma consequência de conversas que a direção do evento manteve com diversos públicos após a edição do ano passado, quando então se decidiu introduzir temas para além da leitura e da formação de leitores (que continuam sendo o foco principal). Assim, a 14ª edição - que novamente acontecerá no Expocentro Edmundo Dobrawa e arredores - contará com 30 autores que debaterão artes, literatura e tecnologia. Convidados ligados à gastronomia, cosplay, youtubers, concurso literário e encontro de robótica, além dos habituais estandes de editoras, oficinas e apresentações artísticas, farão da feira TAMBÉM um evento de entretenimento. Um exemplo desse ecletismo é as presenças, já confirmadas, de Conceição Evaristo, expoente da atual literatura afro brasileira; de Alana Rox, autora de Diário de uma Vegana; e do youtuber Luba.

- Teremos uma programação voltada ao interesse da comunidade, mas sem esquecer de seu caráter educacional, que é o nosso objetivo principal - esclarece Sueli Brandão, presidente do Instituto da Cultura e Educação, reforçando a realização de um seminário catarinense de mediadores de leitura e capacitação de professores para este fim.

Segundo Sueli, já estão garantidos, via Simdec e Lei Rouanet, os recursos financeiros mínimos (R$ 200 mil) para colocar de pé uma 14a Feira do Livro com qualidade.



