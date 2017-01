Edital de Apoio à Cultura do Simdec tem inscrições prorrogadas para fevereiro

Orelhada 19/01/2017 | 17h21

O prazo final para entrega de projetos concorrentes ao Edital de Apoio à Cultura do Simdec de 2016 não será mais a próxima terça-feira, dia 24, como estava marcado. As inscrições online expiram em 13 de fevereiro, ficando o dia seguinte como data-limite para a apresentação dos documentos exigidos. Por sinal, esse foi um dos motivos para os 20 dias de prorrogação. Segundo a Fundação Cultural de Joinville (FCJ), até esta quinta-feira, apenas 12 dos 126 proponentes inscritos no site da Prefeitura - uma procura baixa, na avaliação do diretor-executivo Evandro Censi - haviam entregado a documentação completa na sede do órgão. Uma das dificuldades nesse sentido é a falta da carta de anuência por parte das escolas (que estão de férias), cenário preferido da contrapartida social dos projetos.

Outra razão para a mudança é que, com ela, a FCJ - ou a Secretaria de Cultura e Turismo, se preferir - terá mais tempo para contratar as bancas avaliadores, processo em início de chamada pública. O Edital de Apoio à Cultura vai destinar R$ 2,13 milhões para a execução de propostas em 18 modalidades.





