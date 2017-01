Demônios da Garoa se apresenta em janeiro na praia da Enseada

Orelhada 06/01/2017 | 12h08

O grupo Demônios da Garoa (é a principal atração da ala cultural do Projeto Sesc Verão, que se estabelecerá em cinco praias catarinenses entre os dias 13 e 29 de janeiro. Duas delas estão no Norte do Estado. A Enseada, em São Francisco do Sul, receberá os lendários sambistas no dia 28, além da banda instrumental Brass Groove Brasil (15) e o show infantil No Dorso do Rinoceronte (22). Já Balneário Piçarras verá os cantores Mariene de Castro (dia 22) e Dudu Fileti (29) e a Brass Groove Brasil (14). Todos os shows são gratuitos e começam às 18 horas.

As praias dos Ingleses (Florianópolis), Pinheira (Palhoça) e Itapema também receberão atrações do Sesc Verão - que incluem atividades recrativas e esportivas, oficinas e orientações sobre saúde - ao longo deste mês.



