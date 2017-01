Carlos Adauto: Varíola

Crônicas do Anexo 04/01/2017 | 08h02

A Editora Planeta, com tantas edições preciosas, tem, em "Flor da Pele", romance do premiado escritor espanhol Javier Moro, uma das mais festejadas e lidas e best-seller incomum, porque o enredo é fundamentado em verdade histórica, muito bem estudada, como se lê na bibliografia ao fim do romance. É tão fantástico o enredo, que se o crê imaginário, o que lhe acentua o valor literário! Trata da luta para erradicar a varíola da Europa e da América espanhola, salientando-se o desempenho de uma camponesa basca que,ao longo da história, vai ganhando o espaço para viver, amar e ser imortalizada, simplesmente, como Isabel Zendal! Pequena, deixa de ser lavradora, para ser criada de família rica e poderosa, cuidadora de orfanato e, por fim, enfermeira e paixão de dois médicos idealistas. A quem não consegue retribuir o amor por razões alheias à sua enorme vontade.



O roteiro histórico dá o retrato do que foi a colonização espanhola da América Latina utilizada, simplesmente para a exploração das suas riquezas (metálicas e populacionais, além da escravatura negra). Vi isto quando visitei Cartagena de Las Índias em outubro de 2016, uma cidade-fortaleza lindíssima. Hoje, é totalmente turística, mas com as marcas do seu passado hediondo. Ela aparece, no livro "Flor da Pele", em toda a sua hediondez. Assim como os pesquisadores que chegaram à "vacuna", hoje, pela corruptela, "vacina" que evitou uma hecatombe populacional mundial. Por que "vacuna/vacina"? O pesquisador que a conseguiu explica prosaicamente, como foram explicadas por Pasteur e Fleming as suas vacinas fantásticas, tornando-os reais benfeitores da humanidade.



Surpreendem sempre, inclusive, pela modéstia que esconde os seus triunfos após pesquisas e mais pesquisas, sendo premiados pelo acaso: varíola, raiva, pasteurização, poliemielite... "Flor da Pele" é um romance internacional completo, de leitura absorvente. Mais um sucesso da Editora Planeta, que já tem outras obras do mesmo autor aos leitores inteligentes e de bom gosto literário.