Carlos Adauto: Campo Alegre, uma Gramado frustrada

Crônicas do Anexo 25/01/2017 | 08h01

Passamos o nosso Natal em Gramado. Assistimos ao Natal Luz, digno de Hollywood, cujo desfile demorou quase duas horas, com os seus lindos e bem contados carros alegóricos, palhaços, acrobatas, figuras das histórias de fadas e até um Yeti, o abominável homem das neves, já que a cidade, agora, tem, igualmente, uma snowland com menos sete graus, obrigando ao uso de roupas apropriadas, que se alugam no local. O Yeti se apaixonou por nossa neta Alice, que, muito desembaraçada, já é uma patinadora, apesar dos seus apenas cinco anos. Ambos se apaixonaram um pelo outro e ela, quando o viu no desfile, não teve dúvidas em correr para o abraçar e beijar.



Após o desfile, no hotel, enquanto saboreávamos a ceia, discutiu-se por que Campo Alegre não é uma Gramado. Talvez porque a tenha frequentado muitas e muitas vezes, inclusive levado pelas mãos de Luiz Franco, filho daquele município, quando instalou o Rotary Club local e me obrigou a fazer um discurso analisando as potencialidades turísticas daquele gostoso pedaço da terra catarineta. Falei tão empolgado, que o prefeito e alguns vereadores presentes me convidaram para uma outra palestra pública sobre o mesmo tema. Também aceitei. E lhes dei a ideia de Gramado, em que se poderia transformar com investimentos catarinenses e paranaenses. Como lá, na Serra Gaúcha, acontecera.



Porém, aqui, os investimentos foram muito pessoais para pequenos sítios, fazendolas, casas de lazer em fins de semana e feriados. E minas de caulim. Felizmente, a sugestão da Festa da Ovelha ganhou adeptos e vem sendo realizada anualmente com benefícios gerais. Chegou, em uma delas, a faltar churrasco de ovelha e bebidas, além de acomodações em hotéis e pousadas. Hoje, não evocaria mais o exemplo de Gramado, um fenômeno à parte na vida nacional. Mas o de Miguel Pereira, que é um município brasileiro do Estado do Rio de Janeiro localizado na microrregião de Vassouras. Estância climática localizada 618 metros acima do nível do mar, com 287,356 km². Criou-a o extraordinário Abrahão Medina por sugestão do cantor Francisco Alves, para gozo próprio e dos seus colaboradores em seus empreendimentos cariocas. Em Campo Alegre, como em São Francisco do Sul, os investimentos não são para o município, mas somente para proveitos próprios e/ou familiares.