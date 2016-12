Simone Gehrke: Carta aberta de 2017

Crônicas do Anexo 27/12/2016 | 08h01

Frustração tem sido o sentimento predominante entre os brasileiros, em relação aos anos que se despedem. Execrado em praça pública, 2015 ausentou-se da posse de seu sucessor, e 2016 só não abdicou do mandato antes da hora porque criaria um hiato, já que me recusei a antecipar a aceitação de minhas responsabilidades.



Como tenho pretensões de figurar na eternidade, construindo uma nova história no relacionamento do ano com as pessoas (e fazendo disso meu legado para aqueles que me sucederem), segui um conselho que muitos atribuem ao velho Einstein – insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes – e decidi estabelecer acordos prévios com todos vocês, que fazem parte do meu público-alvo.



Assim que tive esta ideia, fiquei um pouco reticente com a forma para colocá-la em prática. No entanto, observando a paixão popular por todo tipo de listas, decidi escrever esta carta aberta com os mandamentos para se dar bem comigo até o último dos meus 365 dias.



1. Entrarás no primeiro minuto de 2017 sem quaisquer expectativas para o ano e assim permanecerás até o último minuto. Além de estar em sintonia com as previsões dos analistas para o período, qualquer acontecimento positivo que por acaso aconteça (além de me surpreender) fará com que você considere que eu fui capaz de superar o que nem você esperava.

2. Não almejarás as conquistas do próximo (nem mesmo com a chamada inveja branca, uma forma disfarçada de expectativa).

3. Abrirás mão do apego sobre todas as coisas.

4. Respeitarás e honrarás sempre o presente, em detrimento do passado e do futuro.

5. Não levantarás falso testemunho sobre aqueles que, como eu, te acolhem.

6. Não realizarás comparações entre o seu modo de vida comigo e com meus antecessores.

7. Não levarás em consideração qualquer blasfêmia (ou notícia) que me menospreze.



P.S.: Como são dez os mandamentos divinos, talvez você questione por que eu resolvi parar no sétimo. Mesmo com a autoestima elevada, tenho um pouco de juízo e plena consciência de meu lugar em relação a Ele. Além disso, como é fácil supor, tenho uma leve queda por este número mágico, que corresponde ao total de dias da semana, de cores do arco-íris e de notas musicais.