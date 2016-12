Raulino Esbiteskoski será o novo presidente da Fundação Cultural de Joinville

Orelhada 22/12/2016 | 12h19

O que se ensaiava nos bastidores foi confirmado nesta quinta-feira (22), no anúncio dos secretários do novo mandato do prefeito Udo Döhler: a partir de 2 de janeiro, Raulino Esbiteskoski passará a comandar a Fundação Cultural de Joinville (FCJ), acumulando também a presidência da Fundação Turística, a qual já vinha exercendo. Empresário sem ligação com a área da cultura, ele chegou a ocupar provisoriamente a cadeira da FCJ, entre abril e maio. Encaminha-se, assim, a fusão das duas pastas pretendida pelo governo, que já confirmou o desejo de extinguir todas as fundações municipais. Em fevereiro, o projeto de criação das novas secretarias - entre elas, a de turismo e cultura, a ser capitaneada por Esbiteskoski - seguirá para análise na Câmara de Vereadores.

Uma curiosidade: a Fundação Cultural foi criada em 1982, no governo de Violantino Rodrigues. O professor, ator e escritor Miraci Dereti, falecido há dez anos, foi seu primeiro presidente.



