Museu da Imagem de Araquari encerra momentaneamente as atividades

Orelhada 28/12/2016 | 10h19

Ao menos por enquanto, Araquari não conta mais com o Museu da Imagem, um dos poucos do gênero em Santa Catarina. Criado em junho de 2012, ele funcionava em regime de comodato: a Prefeitura cedia funcionários e pagava o aluguel de um antigo casarão na avenida Getúlio Vargas e o fotógrafo Luiz Hille cedia para exposição o seu acervo. Com a necessidade de reduzir custos, o prefeito eleito Clenilton Pereira resolveu encerrar a parceria. Hille já retirou do local as cerca de 350 peças, entre câmeras fotográficas, filmadoras, projetores, lentes, tripés e acessórios.



Sem lamentar, Luiz Hille diz que já negocia com uma empresa para levar o museu para outro espaço - provavelmente em Araquari mesmo -, que, ele espera, seja maior do que o casarão antes ocupado, afinal, o volume de doações de equipamentos não para de crescer.



