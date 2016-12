Carlos Adauto: Peru de Natal

Crônicas do Anexo 28/12/2016 | 08h01

O saudoso Quinote, Aulo Abrahão Francisco, criava gigantescos perus, não para saboreá-los, mas para presentear amigos na época natalina. Vários os ganhei, todos rigorosamente saboreados com a maestria do chef Abelardo Ganancinha, meu fiel escudeiro por trinta e seis anos, que os preparava, recheava e assava em sua casa, utilizando o prático forno a lenha.



Num dos natais, o peru passou do peso. Veio com 16 quilos e não coube no forno do Ganancinha. Procuramos solução e a encontramos no Clube Joinville, graças à gentileza e à disposição do casal Schulz, então seu ecônomo. Aceitaram a tarefa, desde que fosse já limpo e recheado, pronto à assadura, para ser entregue, no máximo, no dia 23 de dezembro. Exato! No dia 23, eu já deveria estar em Florianópolis com a minha família. Viria buscá-lo no dia 22 à noitinha.



No dia seguinte, levaria à Capital. Meu pai ficou felicíssimo. Era uma tarefa a menos na sua correria de Natal e Ano-novo. Devidamente preparada pelo Ganancinha, a enorme ave foi entregue ao casal Schulz.



– Amanhã à noitinha, doutor! – Foi a advertência da Frau Schulz.



– Sem falta! – confirmei.



E cumprimos o trato. Fui buscar, levei presentes ao casal e lhe quis pagar o trabalho, sem resultado. Nada aceitaram! Aliás, a Frau Schulz nem estava para me receber e me responder à curiosidade sobre a excelência da ave. Àquela hora, sempre havia uma turma de amigos, reunidos no Clube Joinville, fazendo happy hour. Não declinarei nomes. Muitos, hoje, já falecidos. Outros que preferem o anonimato até agora.

Um deles disse que iriam, naquela noite, fazer um jantar natalino e que gostariam da minha presença. Expliquei que só viera até ali para apanhar o peru, pois viajaria no dia seguinte. Lastimou. Ofereceu-me um uísque, no qual dei um gole e, desejando feliz jantar e feliz Natal a todos, me despedi, carregando a pesada caixa de papelão, onde se encontrava a nossa ceia familiar.



Ao chegar a Florianópolis, meu pai veio curioso ver a magnífica encomenda, tão elogiada por mim. Coloquei a caixa sobre a mesa de refeições, saquei o canivete suíço, cortei as fitas Durex, de segurança e descobrimos os seis tijolos, que substituíram o nosso prato-chefe pelo prato-chefe do jantar natalino, no clube, cujo convite recusei.